Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
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Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular

Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 AAC 50 plakalı pikap ile 06 KTZ 56 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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