Hurdaya dönen aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı Hurdaya dönen aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında kaza sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

MUĞLA - Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında kaza sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan-Çine karayolu Kozağaç Mahallesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İhsan Işık yönetimindeki 48 YS 483 plakalı otomobil taklara atarak yoldan çıktı. Araç karayolundan yaklaşık 70 metre ileride ters dönerek durabildi.

Yoldan geçen sürücülerin Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine 112 ambulans ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede araçta kimseyi bulamadı. Sürücü Ali İhsan Işık'ın kaza sonrası kendi imkanı ile araçtan çıktığı ve olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza yapan araçta büyük hasar oluştuğu gözlenirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA