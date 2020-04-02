Hurdaya çıkmış klasik araçlara "sihirli" dokunuş Adana'da faaliyet gösteren bir araç restorasyon merkezi, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gönderilen klasik araçları, aslına uygun olarak yeniliyor.

Adana'da faaliyet gösteren bir araç restorasyon merkezi, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gönderilen klasik araçları, aslına uygun olarak yeniliyor.

Seyhan ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan Carpro Türkiye Restorasyon Merkezi, "artık kullanılamaz" denilen klasik araçları ilk günkü ihtişamlı hallerine geri döndürüyor.

Merkezde 1957 Dodge Coronet'den 1965 model Ford Mustang'e, 1963 Cadillac Convertible'dan 1974 model Pontiac Trans Am modeline kadar birçok klasik araç, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Restore edildiğinde değeri 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ulaşan klasik araçlar, adeta merkezde yeniden hayat buluyor.

"İş yerimizde 30'a yakın araç var"

İşletme ortaklarından Çağlar Postallı, AA muhabirine, araçlara merakının üniversite yıllarında başladığını anlattı.

O yıllarda hasarlı aldığı araçları tamir ettirerek sattığını belirten Postallı, şöyle konuştu:

"Üniversitem bittikten sonra da lüks otomobiller alıp sattım, biraz daha kendimi geliştirdim. Klasik arabaya hep merakım vardı. Klasik bir araç aldım. Dışarıda yaptırmaya çalıştım, beni çok yıprattılar. Bir türlü bitmedi, istediğim işçilik olmadı. Ben de klasik araç restorasyonu yapmaya karar verdim. Büyük bir yer kiraladım. 7-8 klasik arabamı getirdim. Bu işe gönül vermiş 13 tamirci arkadaşı topladım, bir ekip kurdum. Bu araçları tamir ederek sattık. Şu anda 36 kişi çalışıyoruz. Hepsi de klasik araçları seven, gönül vermiş insanlar. Klasik otomobil restore etme sadece para karşılığında yapılan bir iş değil sabır, özen ve sevgiyle harmanlanan bir gönül işi."

Postallı, 2 yıldır Türkiye ve yurt dışına hizmet verdiklerini aktararak, "İki yılda toplamda 40 klasik araç yaptık. Bunların 13'ü yurt dışına İngiltere, Fransa, Danimarka, Polonya, Almanya ve KKTC'ye gönderdik. Şu anda iş yerimizde 30'a yakın araç var. Yurt dışından getirilen ve yapımına devam ettiğimiz 7 araç mevcut. Çok talep var ama talepleri karşılayamıyorum." ifadesini kullandı.

"Arabayı babamızın kullandığı haliyle istiyoruz"

Aracını restorasyon için firmaya bırakan kuyumcu Alper Gencer Dostlar da 1977 model Pontiac Grand Prix model klasik otomobillerinin baba yadigarı olduğunu söyledi.

Aracı babasının kullandığını vurgulayan Dostlar, "Babam yaklaşık 30 yıl kullandı arabayı. 10 yıldır da atıl durumda duruyordu. Araç kullanılamıyordu, eksikleri, çürükleri vardı. Kardeşimle birlikte babamın arabasını yaptırmaya karar verdik. Arabayı babamızın kullandığı haliyle istiyoruz. Aracın restorasyonu bittiği zaman babamızın binmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA