Hurdaya Çıkarılan Araçlara ÖTV Teşviği Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından vergi düzenlemelerine yönelik torba yasa düzenlemelerine göre, hurda teşviki ile 16 yaş ve üzerinde olan araçların hurdaya çıkması durumunda söz konusu araç sahiplerine ÖTV indiriminden yararlanma hakkının yasalaştığı duyuruldu.

10 BİN LİRALIK ÖTV İNDİRİMİ

Meclis'ten geçen yasaya göre, 16 yaş ve üzerinde olan yaklaşık 6 milyon yaşlı aracın hurdaya çıkması ve trafikten çekilmesi durumunda araç sahiplerinin 10 bin liralık ÖTV indiriminden yararlanabilecekleri belirtildi. Öte yandan Türkiye'de 16 ve üzeri yaşlarında olan yaklaşık 4.3 milyon otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin kamyonet bulunduğu tespit edildi. Bu rakamların üzerine yaşları 16 ve üzerinde olan ticari araçlarında eklenmesi durumunda bu rakamlar 6 milyona kadar ulaşıyor.

BANKALAR KURULU YETKİLİ OLACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa kapsamında yasalaşan ÖTV teşvikine göre, 2019 yılı sonuna kadar olan 16 yaş ve üzerindeki panelvan, otomobil, Kamyonet, minibüs, otobüs ve kamyonların trafikten sildirilmesi ve trafikten sildirilen aracın imha merkezlerine teslim edilmesi durumunda araç sahibinin imha ettiği araç karşılığında yeni alacağı araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki alabileceği belirtildi. Araçların cinslerine ve özelliklerine göre 10 bin liraya kadar çıkan ÖTV teşvikinin farklılaşma ve farklı belirleme konularından Bakanlar Kurulu'nun yetkili olacağı da duyuruldu.