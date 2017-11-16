Hurdaya Ayrılan Uçak, Bağışlandığı Liseye Tır'larla Taşındı

ANTALYA Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Havalimanından 4 parça halinde TIR'lara yüklenen uçağın liseye nakli, 3 saat sürdü. Okulun bahçesinde montajı yapılacak uçak, kütüphane olarak kullanılacak.



Antalya Havalimanı'na 2011 yılında inişi sırasında iniş takımları açılmayan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, geçen yıl hurdaya ayrıldı. Hurda halinde ihaleye verilen uçak için 1.5 milyon dolar istendi. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, uçağı satın almak için girişimde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çevik, uçağın alınması için bakandan destek istedi. Görüşmeler sonunda hayırsever bir işadamı, uçağı satın alarak, liseye bağışladı. Satın alma işleminin ardından Antalya Havalimanı'nda, park halinde tutulan uçak için 3 aylık 21 bin TL kira bedeli ödendi. Kuyruk, 2 kanat ve gövde olmak üzere 4 parçaya ayrılan uçağın, lisenin bahçesine nakledilmesi için gerekli izinler de alındı. Antalya Havalimanı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Aksu Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla uçak, dün gece vinç yardımıyla 4 TIR'a yüklendi. Nakil sırasında, havalimanından liseye kadar izlenecek güzergahta trafiği etkilememek için araç yoğunluğunun daha az olduğu 22.00 saati belirlendi.



HAVALİMANINDAN OKUL BAHÇESİNE 3 SAATTE GETİRİLDİ



Antalya Havalimanı 2 numaralı acil çıkış kapısından çıkarılmak istenen uçak, ekipleri zor durumda bıraktı. Kanatların gövdeye bağlandığı noktaların kapıdan geçmemesi üzerine TIR, 3 farklı açıdan manevra yaptı. Uçağın kapıdan geçmeyeceği anlaşılınca, manevra yapıldı. Bu sırada, önce demir kapı kırıldı ardından duvarın bir kısmı yıkıldı. Demir kapının bir bölümü, kesilerek, kapı genişletildi. Yola çıkan TIR'lar, havalimanı ile lise arasındaki 10 kilometrelik yolu, 40 dakikada tamamladı. Havalimanından okul bahçesine 3 saatte getirilen uçak parçaları, burada bahçeye indirilip, montajlanacak. Hurdaya ayrılan bir uçağın hayat bulduğunu anlatan okul müdürü Çevik, şöyle dedi:



"Dünyada bir ilki, yaşıyoruz. Bir okulun bahçesinde yolcu uçağı olacak. Uçak, okulumuzda kütüphane olarak hizmet verecek. Normalde hurda olacaktı; ancak şimdi eğitim için çalışacak. Çocuklarımızın uygulamalı derslerinde de bir materyal olacak. Uçağın içerisinde sinema salonu olacak. Bir hayırsever, bu uçağı alarak, bize bağışladı. Uçak açık artırmaya çıktığında 1.5 milyon Dolar'dan satışa sunulmuştu."



- Antalya