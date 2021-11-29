Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, "Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim" dedi - Haberler
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Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, "Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim" dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, "Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim" dedi Konya'da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, "Motoru siz alın ama aküyü yeni almıştım" diyerek aküyü söktü.

KONYA (İHA) - Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, "Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim" dedi

KONYA - Konya'da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü kendine işlem yapan polislere, "Motoru siz alın ama aküyü yeni almıştım" diyerek aküyü söktü. Sürücüye idari işlemler yapılırken, motosiklet otoparka götürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yapıldı. Uygulamalar sırasında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler tarafından plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü durduruldu. Durdurulan plakasız motosikletin şase numarasının sorgulanmasıyla hurdaya ayrıldığı belirlendi.

"Aküyü yeni almıştım onu sökeyim"

Motosikletin sürücüsü E.U. geçtiğimiz günlerde kaza yaptıktan sonra arkadaşının kendisine motosikleti binmesi için verdiğini söyledi. Ekipler tarafından sürücüye motosikletin hurdaya ayrıldığı ve emniyet otoparkına çekileceği bilgisi verilmesi üzerine, "Şimdi birde ceza mı yiyeceğiz? Motosikleti alın siz ama ben aküyü yeni almıştım onu sökeyim" dedi. E.U. aküyü söktüğü sırada "Bir su içeyim daraldım" şeklinde konuştu. Aküsünü söküp alan sürücü E.U'ya trafik polisleri tarafından "Plakasız motosiklet kullanma", "Hurda belgeli aracı trafiğe çıkarma", "Kasksız motosiklet kullanma" gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim dedi

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim dedi

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim dedi

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim dedi

Hurdaya ayrılan motorla yakalandı, Aküyü sıfır almıştım, onu sökeyim dedi

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İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

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