Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)

'ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ' Organize sanayi bölgesinde araç hurdalığındaki 6 kişinin yaralandığı patlamadan yara almadan kurtulan işletme sahibi Osman Baykal, "Burada çocuklar geri dönüşüme katkısı olması için çalışırken talihsiz olay yaşandı.

'ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ' 

Organize sanayi bölgesinde araç hurdalığındaki 6 kişinin yaralandığı patlamadan yara almadan kurtulan işletme sahibi Osman Baykal, "Burada çocuklar geri dönüşüme katkısı olması için çalışırken talihsiz olay yaşandı. Çok şükür iyiyiz, canlarında bir şey yok. El, yüz ve saçlarında yanıklar var. Malzemeyi sökerken içeri gaz sızmış, bundan dolayı olmuş olay. Maddiyatta bir şey yok, canlarına bir şey olmasın" dedi.

KEDİNİN TÜYLERİ DE YANDI

Patlama sırasında hurdalık yakınlarında bulunan bir sokak kedisinin tüyleri de kısmen yandı. Hurdalık civarında şaşkınlık içinde dolaşan kedi objektiflere yansıdı. Patlama sırasında olay yerinde bulunanların tutuşan kıyafetlerini sağa sola fırlattıkları görüldü. 


Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)
Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 15:05:42. #1.14#
title