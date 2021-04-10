Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi (2)

'ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ' Organize sanayi bölgesinde araç hurdalığındaki 6 kişinin yaralandığı patlamadan yara almadan kurtulan işletme sahibi Osman Baykal, "Burada çocuklar geri dönüşüme katkısı olması için çalışırken talihsiz olay yaşandı.

'ÇOK ŞÜKÜR DURUMLARI İYİ'

Organize sanayi bölgesinde araç hurdalığındaki 6 kişinin yaralandığı patlamadan yara almadan kurtulan işletme sahibi Osman Baykal, "Burada çocuklar geri dönüşüme katkısı olması için çalışırken talihsiz olay yaşandı. Çok şükür iyiyiz, canlarında bir şey yok. El, yüz ve saçlarında yanıklar var. Malzemeyi sökerken içeri gaz sızmış, bundan dolayı olmuş olay. Maddiyatta bir şey yok, canlarına bir şey olmasın" dedi.

KEDİNİN TÜYLERİ DE YANDI

Patlama sırasında hurdalık yakınlarında bulunan bir sokak kedisinin tüyleri de kısmen yandı. Hurdalık civarında şaşkınlık içinde dolaşan kedi objektiflere yansıdı. Patlama sırasında olay yerinde bulunanların tutuşan kıyafetlerini sağa sola fırlattıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin