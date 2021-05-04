Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi
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Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi

Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bulunan hafriyat hurdalığında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalleli Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Olası tehlikeye karşı hurdalık kontrol altına alınırken ekipler tarafından hurdalıkta bulunan tüplerin patlamaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeye başlatıldı. - ZONGULDAK

Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi
Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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