Hurdalıkta Çıkan Yangın Evlere Sıçradı

Samsun'un Canik ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın iki evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil hurdalığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan evlere sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına aldı.

Çevredeki iki evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.