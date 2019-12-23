Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı.

23.12.2019 03:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 03:37
Hurdalıkta başlayıp ve 2 fabrikaya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı. 12 aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hayran caddesinde bulunan bir hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları gören gece bekçileri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada lodos nedeniyle hurdalıktaki yangın, yan taraftaki kereste ve arkasındaki mermer fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine 12 aracı ve çok sayıda eri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. ekipleri soğuta çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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