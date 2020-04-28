Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu
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Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu

Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu Ümraniye'de gece saatlerinde hurdalık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu
28.04.2020 04:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 04:39

Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu

İSTANBUL - Ümraniye'de gece saatlerinde hurdalık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu gökyüzünü yoğun duman kaplarken yükselen alevleri söndürebilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Uzun bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınabildi

Yangın, Ümraniye'de yer alan Azade Sokak'ta saat 03.30'da bulunan hurdalık bir alanda çıktı. Kesin nedeni bilinmeyen yangına kağıt toplayan işçiler müdahale de yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Belirtilen adrese Ümraniye, Kayışdağı ve Dudullu İtfaiye ekipleri geldi. Onlarca itfaiye eri yangına dört koldan müdahale ederken işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerin boş olması faciayı önledi. Konteynerda ki yangına müdahale edebilmek için uzun süre uğraş veren itfaiye ekipleri yangını başarıyla kontrol altına almayı başardı. İki saate yakın soğutma çalışmasına devam eden itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı gelmesi alevlerin diğer hurdalık alanlara sıçramasını engelledi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Hurdalık alanda çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu

Kaynak: İHA

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