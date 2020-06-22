Hurdaların altından kaçak akaryakıt çıktı
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Hurdaların altından kaçak akaryakıt çıktı

Denizli'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir kamyonetin kasasında hurda amacı ile toplanan metallerin altına gizlenmiş tankların içerisinde, 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hurdaların altından kaçak akaryakıt çıktı
22.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:43

Denizli'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan bir kamyonetin kasasında hurda amacı ile toplanan metallerin altına gizlenmiş tankların içerisinde, 2 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri solvent karışımlı atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürmeye çalışan sahsa operasyon düzenledi. Şahsın adresinde yapılan aramada metal hurda yığınlarının altında branda ile örtülmüş, plastik tanklar içinde lisans ve belgesi olmayan atık yağ ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 bin litre karışımlı akaryakıta el konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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