Hurdalardan Arazi Aracı Yaptı

AFYONKARAHİSAR'da endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, hurda malzemelerden arazi aracı yaptı. Şahin, arazi aracını 10 bin TL'ye mal ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, satın almak istediği arazi aracı ATV'nin fiyatını pahalı bulunca hurda malzemelerden kendi yapmaya karar verdi. Atölyesinde 2 ay boyunca araçla ilgili planlama yapan Şahin, topladığı hurda malzemelerle ATV'yi yapmayı başardı. Tarkan Şahin'in sanayide test ettiği araç, sanayi esnafının da ilgisini çekti. Saatte 60 kilometre hıza çıkan araç, 100 kilometrede 6 litre civarında yakıt tüketiyor.

'EKSİKLERİNİ KENDİM İMAL ETTİM'

Tarkan Şahin, boş zamanlarını değerlendirmek için böyle bir işe giriştiğini belirtti. Araç yapımında kullandığı malzemelerin büyük kısmını hurdacılardan topladığını kaydeden Şahin, "ATV almak yerine boş zamanlarımı değerlendirerek kendim yapmaya karar verdim. Bazı parçalarını hurdadan satın aldım. Zaman içinde bu araç ortaya çıktı. Lastiklerini yeni aldım. Direksiyon sisteminin bir kısmını hurdacıdan, bir kısmını yeni aldım. Kalan eksik parçaları kendim imal ettim. Hurdacıdan bir motosiklet motoru buldum. Biraz bakım yaparak çalışır hale getirdim. Üstüne monte ettim. Doğaçlama böyle bir araç ortaya çıktı" diye konuştu.

SAATTE 60 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Arazide kendi yaptığı araçla gezmenin keyifli olacağını kaydeden Şahin, "Bu aracı arazide kullanmak için yaptım. Zamanımız olursa arazide bu araçla gezmeyi dolaşmayı düşünüyoruz. Şu an saatte 60 kilometre gidebiliyor. Daha fazlası için motoru yetersiz. Fakat bu hız yeterli. Daha hızlı gitmesi gerekmiyor. Arazide kullanma amaçlı olduğu için. Hızdan daha çok emniyetli olması bizim için önemliydi" dedi.

4 TEKERLEKTEN BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONU VAR

Amacına uygun olması gerektiği için aracı geniş yaptıklarını belirten Şahin; şunları söyledi:

"Arazide daha dengeli olması gerekiyordu. 4 tekerlekten bağımsız süspansiyonu var. Arkadan çekişli bir araç. Mümkün olduğu kadar hafif yapmaya çalıştık. 250 santimetreküp motosiklet motoru var. Geri vitesi, arazi vitesi var. Yakıt tüketimi yaklaşık 100 kilometrede 6 litre civarında. Arazide daha fazla yakıt tüketecektir. Sadece arazide kullanılmak için yapılmış bir araç. Bundan sonra aklımda bir proje daha var. O da anfibik bir araç yapmak. Hem suda hem karada ilerleyebilen bir araç. Biraz daha profesyonel ve biraz daha özenli çalışmayla böyle bir araç yapmayı planlıyorum."

2. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak da sanayi esnafının desteklendiğinde her türlü aracı yapabileceğini söyledi. - Afyonkarahisar

Kaynak: DHA