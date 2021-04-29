Hurdalar bisiklete dönüştü

Marmaris Belediyesi, çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı.

Marmaris Belediyesi, çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler tarafından tamamen atık hurdalardan imal edilen ve bisikletin gelişimini yansıtan bisikletler 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Bisikletler büyükler kadar çocukların da ilgisini çekti.

Çalışmayla ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay; Geri dönüşüm çalışmalarının çevre ve doğa için önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak ve daha sağlıklı çevresel koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla emekçi kardeşlerimiz tarafından yapılan tarihi bisikletler çok beğenildi. Geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla anlatmayı hedeflediğimiz proje ile çocuklarımızın çevre bilincini arttıracağını ümit ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı