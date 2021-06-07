Hurdadan Oyuncağa Muhteşem Dönüşüm

Uşak Belediyesi Doğa Dostu Geri Dönüşüm Parkını Hizmete AçtıUşak Belediyesi tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan ve birbirinden renkli oyun gruplarının yer aldığı özel park; 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Uşak Belediyesi Doğa Dostu Geri Dönüşüm Parkını Hizmete Açtı

Uşak Belediyesi tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan ve birbirinden renkli oyun gruplarının yer aldığı özel park; 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Uşak Belediyesi, hurdaya ayrılmış metal, tahta ve plastik gibi çeşitli malzemeleri değerlendirerek çocukların keyifle ve güvenle vakit geçirebileceği bir park inşa etti. Kemalöz Mahallesi TOKİ 1. Etap bölgesinde bulunan alanda tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan "Geri Dönüşüm Parkı" bugün yapılan açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

İnsan sağlığına zararı bulunmayan birbirinden farklı ve renkli oyuncakların yer aldığı geri dönüşüm parkındaki oyun gruplarının tamamen hurdaya ayrılmış geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşması vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Törene Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Uşak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı.

Hem Doğaya Hem Vatandaşımıza Hizmet

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiği açılışla anlamlı bir etkinliğe imza atan Uşak Belediyesi, hayata geçirilen bu proje sayesinde hem doğaya katkı sağlamış oldu hem de vatandaşa hizmet noktasında önemli bir adım attı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın verdiği talimatla; metal, tahta ve plastik gibi malzemelerden oluşan geri dönüştürülebilir hurdaları toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özenle ve özveriyle çalışarak adeta birer zanaatkar gibi malzemeleri şekillendirip boyadı. Ortaya çıkan birbirinden renkli ve ilgi çekici oyun gruplarının montajını ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekipler gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın ve miniklerin yoğun ilgisiyle açılışı gerçekleşen parkın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın, doğayı korumak ve sağlıklı bir çevreye sahip olmak için geri dönüşümün artık ne kadar önemli bir hale geldiğinin altını çizdi.

Doğayı Korumak İnsanı Korumaktır

Doğayı korumanın insanı korumak olduğu bilinciyle çalıştıklarını belirten Başkan Çakın, özellikle ailelere seslenerek çocuklarımızın ve gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesinin önemli olduğuna değindi. Doğaya ve su kaynaklarımıza karışan her türlü yabancı maddenin insanımızın geleceğinden çaldığını vurgulayan Çakın, geri dönüşüm sayesinde bu konuda büyük oranda fayda elde edilebildiğini; endüstriyel atıkların dönüşümüyle doğaya verilen zararın büyük oranda engellenebildiğini kaydetti.

Hurdadan Oyuncağa Göz Alıcı Bir Dönüşüm

Çakın, "Çocuklarımızın hizmetine böyle bir park sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Geri dönüşüm bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi bilinen ve uygulanan bir işlem. Güzel Uşak'ımız da geri dönüşüm konusunda oldukça iyi bir seviyede. Biz Uşak Belediyesi olarak kendi bünyemizde de bu işe çok önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir her türlü malzemenin doğamızı ve çevremizi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir toprak ve su bırakabilmek adına kullanılması gerekir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Bugün burada da bu anlayışımızın güzel bir örneğini görüyorsunuz. Ekiplerimizin geri dönüştürülebilir olan ve hurdaya ayrılan parçaları kullanılabilir hale getirmesi için çalışmamızı başlattık ve onlar da harika bir el işçiliğiyle özveriyle çalışarak kısa süre içerisinde bu muhteşem oyun gruplarını ortaya koydular. Burada aklınıza gelebilecek bir sürü farklı materyal var. Örneğin kullanılmayan eski variller, meyve kasaları, lastikler ve çeşitli demir parçalar gibi. Tüm bunların dönüştüğü bu renkli ve göz alıcı oyuncaklara bakıldığında inşallah çocuklarımızın büyük bir keyifle bu parkta vakit geçireceğini düşünüyorum. Bu güzel eserleri ortaya koyan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyor ve ellerine sağlık diyorum. " diye konuştu

Eskiler Geri Dönüşsün - Yeniden Değerlensin

Diğer yandan Uşak Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen "Eskiler Geri Dönüşsün, Yeniden Değerlensin" konulu geri dönüşüm tasarım yarışmasının kazananları da törende açıklandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kazananların belli olduğunu söyleyen Başkan Çakın; ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde yapılan yarışma sonunda kazananları kürsüye davet ederek hediyelerini takdim etti. Yarışmanın kazananlarına başarılar dileyen Çakın; toplumumuzun ve özellikle gençlerimizin geri dönüşüm konusunda bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Doğa Dostu Projelerin Arkası Gelecek

Törenin ardından içerisinde macera parkuru, varilden araba ve uçak, beşik, tahterevalli, zürafa ve uğurböceği gibi hayvan figürlerinin yer aldığı parkı gezen Çakın; çocuklarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Çakın Uşak Belediyesi olarak bundan sonra da bu tip doğa dostu projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan açılışa katılan gençlerin maç davetini kırmayarak topun başına geçen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, üçe üç yapılan tek kale maçta gençlerle buluştu.

Alanda bulunan çocuklara ve ailelerine sıfır atık tişörtü ve yeşeren kalem dağıtılırken ayrıca çeşitli ikramlar verildi.

Kaynak: Habermetre