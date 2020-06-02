Hurdadan hizmete dönüş
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Hurdadan hizmete dönüş

Dikili Belediyesi tarafından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne devredilen hurdalardan elde edilen maddi kaynak sayesinde 2 kamyonet ve bir iş makinası belediyeye kazandırıldı.

Hurdadan hizmete dönüş
02.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:04

Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediye bünyesinde hurdaya çıkmış 184 ton araç ve demirin Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne devri gerçekleştirildi. Devirden elde edilen kazanç ile belediyede bakım ve onarım ihtiyacı bulunan 2 kamyonet ve bir iş makinası yeniden hizmete kazandırıldı.

Kendi yağımızla kavruluyoruz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Belediyemiz bünyesinde bulunan ancak işlevini yitirmiş ve hurda durumuna gelmiş kamyon, otobüs ve binek araçların yer aldığı 25 araç ile demir yığınının satış suretiyle devrini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'ne gerçekleştirdik. 184 ton hurdanın devri karşılığında elde ettiğimiz gelir ile yine bünyemizde bulunan ancak atıl durumdaki 2 kamyonet ile bir iş makinasını yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık. Tasarruf tedbirlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışma ile cebimizden bir kuruş para çıkmadan bünyemize bu araçları kazandırmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Yani kendi yağımızla kavruluyoruz" dedi.

Günü kurtaran değil, geleceğe yatırım

Dikilili vatandaşlar için gece, gündüz demeden aşkla çalıştıklarını kaydeden Başkan Kırgöz, "Derman belediyeciliğimiz ile Dikilili hemşehrilerimize derman olacağız demiştik. Bu sözümüzü de yaptığımız hizmetlerimizle yerine getiriyoruz. Dikili'de gerçekleştirdiğimiz her hizmet onların vergileriyle yapılıyor. Hemşehrilerimizin parasını asla har vurup harman savuran olmadık, olmayacağız da.Keyfi hizmetler ile günü kurtarmanın çabası içinde ise hiç olmadık. Attığımız her adım, yaptığımız her çalışmada geleceğe yatırım yapıyoruz. Birlikte Dikili diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda hemşehrilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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