Hurdadan alarak yenilediği Anadol otomobili Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

Hurdadan alarak yenilediği Anadol otomobili Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor Hurda aracın muhteşem dönüşümü görenleri şaşırtıyor Sinop'ta bir kaportacı hurdadan alarak yenilediği Anadol marka otomobili, klasik araç tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor.

Hurdadan alarak yenilediği Anadol otomobili Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

Hurda aracın muhteşem dönüşümü görenleri şaşırtıyor

SİNOP - Sinop'ta bir kaportacı hurdadan alarak yenilediği Anadol marka otomobili, klasik araç tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor.

Sinop'ta uzun yıllardır kaportacılık yapan ve içinde klasik otomobil tutkusu olan Hakkı Günaydın, yıllar önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1973 model Anadol marka otomobili 15 bin liraya satın aldı. Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 70 bin lira masraf eden Günaydın, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 48 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı. Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Günaydın'a satması için 100 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 200 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Günaydın, 2023 seçimlerini kazanması halinde otomobilini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istediğini söyledi.

Hakkı Günaydın, "Ben bu aracı hurda olarak aldım. 15 bin liraya aldığım bu arabaya yaklaşık 70 bin lira harcadım. Kaportasını boyasını kendi çabamızla yaptık. Baya da masraf ettik. Sonucu güzel oldu güzel klasik bir araç oldu. Görenler haliyle çok şaşırıyorlar nasıl yaptınız diye soruyorlar. Ben de onlara kaportacı olduğum için benim için zor olmadığını, kendi cabamla yaptığımı anlatıyorum. Zaten doğuştan gelen bir klasik araç tutkum vardı. Daha önce de eski model başka araçları bakıma alarak değiştirdim. Bu Anadolu markalı aracı da kendi çabalarımla yeniledim. Aracı kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor. Ayrıca bu araçlar çok sağlam. Sinop her ne kadar nemli bir il olsa da bu araçlar bakalit olduğu için çürüme olmuyor. Çok sağlam bir araba. Hatta yeni düğün yapacaklar genelde çekimde kullanmak istiyorlar. Ben de kıyamadığım için vermek istemiyorum" dedi.

Aracı 2023 genel seçimleri kazanması halinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istediğini söyleyen Günaydın, "Spor araç gibi yaptım, arabanın orijinalini bozmadan onarmaya çalıştım çok güzel oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çok isteyen oluyor, ben satmak istemediğim için geri çeviriyorum. Benim için paradan daha değerli. O kadar uğraştım, şimdilik satmak istemiyorum. Ama Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önümüzdeki seçimleri kazanırsa bu aracı ona hediye etmeyi düşünüyorum. Zaten Sayın Bahçeli klasik araçları seviyor. Sevdiği için de ben ona hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu