Hurdacıya hırsızlık gözaltısı
Haberler » 3. Sayfa » Hurdacıya hırsızlık gözaltısı - Haberler

Hurdacıya hırsızlık gözaltısı

Samsun'da hurdacılık yapan bir genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları alınca hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.

22.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:27
Hurdacıya hırsızlık gözaltısı

'da hurdacılık yapan bir genç, bir iş yerinin önündeki plastik kasaları alınca hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı ileri sürülen K.K. (20), bir iş yerinin önünde bulunan plastik kasaları alınca şikayet üzerine hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri