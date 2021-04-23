Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı
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Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı

Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O.'ya ait tablayı çalan A.E., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

OSMANİYE'de hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O.'ya ait tablayı çalan A.E., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Olay, 16 Nisan günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O. ekmek teknesi olan tablasının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Polisin çalışmasıyla A.E. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı, ele geçirilen tabla ise sahibine teslim edildi. Yahya O., tablasıyla 5 kişilik ailesini geçindirdiğini belirterek, polislere teşekkür etti.


Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı
Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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