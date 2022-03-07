Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir hurdacıda çıkan yangında depo ve müstakil ev alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangında ev, depodaki tamiri yapılan beyaz eşyalar ve bir kamyonet yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 237. Sokak'ta boşluk alandaki bir müstakil ev ve depoda çıktı. Hurdacılık yapan Abdullah Şık'ın malzemelerinin bulunduğu depodan alevler yükselmeye başladı. Çok sayıda yanıcı maddenin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki müstakil eve sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle evden çıkan Abdullah Şık, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen depoya ekipler farklı noktalardan müdahalede bulundu. Meraklı kalabalığı ise polis ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı. Depodaki tamiri yapılan ve hurda olan tüm beyaz eşyalar ve ev yandı. Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Köpeğiyle dışarı çıkan Abdullah Şık ise üzgün bir şekilde evinin ve ekmek teknesinin yanışını izledi. Yangında Şık'ın hurda toplamaya çıktığı kamyoneti de yandı. Çıkan siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da görüldü.

"Kendimi dışarı zor attım"

Yangın anını anlatan Abdullah Şık, "Bugün akşama kadar evden hiç dışarıya çıkmadım. Akşam saatlerinde televizyon izlerken çocuklar bağırmaya başladı, 'Ev yanıyor, ev yanıyor' diye. Dışarıya köpeğimle kendimi zor attım. Tek yaşıyorum. Evden çıkmadı yangın, dışarıdan başladı. Yana yana eve geldi" dedi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA