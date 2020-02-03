Hurdacının cinayet zanlısı üvey oldu çıktı (2)

03.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:11

ÜVEY OĞLU ÖLDÜRMÜŞ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Karahan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Mehmet Karahan'ı öldüren kişinin imam nikahlı eşinin önceki evliliğinden olan U.K. olduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2 Şubat saat 22.00 sıralarında ilimiz Karacahacı Musa (Yeni Mahalle) Mahallesinde ikamet eden maktul M.K.'nın ikametinin önünde çalıştığı sırada maktulün imam nikahlı eşi E.A.'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyoz ile vurulmak ve bıçakla yaralamak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, olayın meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcımız tarafından incelemeler yapılmış, maktul M.K.'nın cesedi ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış ve 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K. ve E.A.'nın ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişlerdir."

Kaynak: DHA