Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti - Haberler
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Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti

AA - Haberler | Güncel

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir hurdacının belediyenin uyarı levhasını almasına engel olan Gülten İzci'yi evinde ziyaret ederek teşekkür etti.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir hurdacının belediyenin uyarı levhasını almasına engel olan Gülten İzci'yi evinde ziyaret ederek teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dutlubahçe Mahallesi'nde "çek çek" diye tabir edilen arabasıyla gezerek hurda toplayan kişi, belediyenin altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların güvenliğini sağlamak için kullandığı uyarı levhasını almak istedi.

Levhayı aracına yüklemeye çalışan kişiye mahalle sakinlerinden Gülten İzci tepki gösterdi. Hurdacının elinden levhayı alan İzci, söz konusu kişinin bölgeden ayrılması üzerine levhayı kaldırım kenarına bıraktı.

Yaşananlar, bir evin balkonundan cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı, İzci'nin davranışı herkesin takdirini topladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da görüntüler sonrası İzci'yi evinde ziyaret etti.

Teşekkürlerini dile getiren Uysal, "Sadece kamu malını korumadınız, aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz. Davranış kadar yaşananların kayıt altına alınması ve paylaşılması da önemli. Videoyu çekip paylaşanlara da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İzci de "Devletin malını kendi malım olarak görüyorum. Sizin emanetiniz bizim emanetimizdir." diyerek, aynı şeyi yine çekinmeden yapacağını ifade etti.

Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti

Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti

Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti

Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hurdacının belediyenin levhasını almasını engelleyen kadına teşekkür ziyareti - Haberler
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