Hurdacının Atatürk sevgisi

Hurdacının Atatürk sevgisi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, el arabasının üzerinde Atatürk'ün portresi bulunan Türk bayrağıyla dolaşan hurdacı, ilgi topladı.

10.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:53
Hurdacının Atatürk sevgisi

MANİSA'nın ilçesinde, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde, el arabasının üzerinde Atatürk'ün portresi bulunan Türk bayrağıyla dolaşan hurdacı, ilgi topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi , ölümünün 81'inci yılında Turgutlu'da da anıldı. İlçenin pek çok yerinde bayraklar yarıya indirilirken, saatler 09.05'i gösterdiğinde halk saygı duruşuna geçti. Deminel Sokak'ta çöp kutularından hurda toplayan bir kişinin 3 tekerlekli el arabasına, üzerinde Atatürk portresi bulunan Türk bayrağı asıp gezmesi ilgi topladı.


Kaynak: DHA
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