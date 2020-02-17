Hurdacılık yapan iki aile arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

17.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:18

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan ve aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan ve husumetli olan iki aile arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki aile de birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iki aileden 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, mahalleye yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin, mahallede gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

Kaynak: DHA