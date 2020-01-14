Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı
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Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı

İZMİT'te, hurdacılık yapan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalanırken, 2 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

14.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:59
Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı

'te, hurdacılık yapan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalanırken, 2 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

'nce İzmit'te hurdacıların yanında kaçak olarak çalışan göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 2 hurdacıya ait iş yerine yapılan baskında, 21 Afgan göçmen yakalandı. Afganistanlıları çalıştıran iş yeri sahipleri L.K. ve F.K. hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. 21 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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