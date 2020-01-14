Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

14.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:07
Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı

(İHA) – 'de ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli ekipleri, şehirde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iki iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki ayrı adreste Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yanında çalıştırdıkları tespit edilen iş yeri sahipleri, L. K. ve F. K. isimli şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılırken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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