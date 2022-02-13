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Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, dükkanı kullanılmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Polatlı'ya bağlı Yenimahalle Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan hurdacıda meydana geldi. Gece yarısı 02.30 sıralarında hurdacı İsmet Erzik'e ait dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması üzerine yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, alevler dükkanı kullanılamaz hale getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

Hurdacıda çıkan yangın dükkanı kullanılamaz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Polatlı, Ankara, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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