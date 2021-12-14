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Hurdacı kamyoneti, motosiklete çarpıp kaçtı

Hurdacı kamyoneti, motosiklete çarpıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakası öğrenilemeyen hurdacı kamyonetinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakası öğrenilemeyen hurdacı kamyonetinin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan hurdacı kamyonetini bulmak için caddede bulunan kameralarını incelemeye aldı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6530 sokaktan Cumhuriyet Caddesine çıkan Adem Yıldız'ın kullandığı 07 ABU 274 plakalı motosiklete, Cumhuriyet Caddesinde Çakalderesi istikametinden gelip Sarılar istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hurdacı kamyonetinin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Adem Yıldız yaralanırken, hurdacı kamyoneti manevra yaptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan Yıldız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Jandarma, kaçan aracı arıyor"

Kazayı gören vatandaşlar, arkasında hurda dolu büyük çuval bulunan hurdacı aracının çarptıktan sonra durmayarak kaçtığını, plakasının çuvaldan görünmediğini dile getirdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazadan sonra kaçan hurdacı aracını belirleyebilmek için Cumhuriyet caddesindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - ANTALYA

Hurdacı kamyoneti, motosiklete çarpıp kaçtı

Hurdacı kamyoneti, motosiklete çarpıp kaçtı

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