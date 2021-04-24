Hurda yüklü tır devrildi
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Hurda yüklü tır devrildi

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Hurda yüklü tır devrildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hurda yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Hurda yüklü tır devrildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hurda yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu Ankara istikametinin 1 şeridi ulaşıma kapandı, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza bu akşam saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi.

Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Öner Koçakyönetimindeki 42 DBK 53 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan tır, karşı yöne geçerek devrildi.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Tır'ın dorsesinde ki Hurdalar yol kenarına saçıldı.

Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yan yatan tır, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çekiciler ile yoldan kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hurda yüklü tır devrildi
Hurda yüklü tır devrildi
Hurda yüklü tır devrildi
Hurda yüklü tır devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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