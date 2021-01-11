Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı
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Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı

11.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:18
Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü kamyon devrildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, kamyondan yola yayılan mazotun tehlike yaratmaması için üzerine kum döküldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bornova'da 5'inci Sanayi Sitesi'nden kamyonuna yüklediği hurdaları Kemalpaşa'ya götürmek üzere dün saat 13.00 sıralarında yola çıkan Nurullah Direk, Kemalpaşa Caddesi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, devrilirken olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan kendi imkanları ile çıkan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Nurullah Direk'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Devrilen kamyondan yola yayılan mazotun üzerine kum dökülerek trafik bir süre tek şeritten verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı
Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı
Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı
Hurda yüklü kamyon devrildi; yola mazot yayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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