HURDA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

KARABÜK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda yüklü kamyonun devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. A.A. idaresinde 74 AAP 178 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada kamyonda yüklü hurda demirler yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yola dökülen hurdalar demirler başka bir kamyona yüklendi. Kaza yapan kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.