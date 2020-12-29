Hurda yüklü çekici devrildi; 1 yaralı
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Hurda yüklü çekici devrildi; 1 yaralı

29.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:13
Hurda yüklü çekici devrildi; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yüklü çekicim devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurda yüklü çekicim devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi istikametinden Yediler Mahallesi istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 26 DU 638 plakalı çekici, çevre yolu köprü altında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrasında çekici sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapanırken çekicinin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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