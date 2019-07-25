Hurda uçak Muğla'da restoran oldu
Airbus A300 tipi hurda uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde restoran olarak hizmete başladı.
Airbus A300 tipi hurda uçak, Muğla'nın Ula ilçesinde restoran olarak hizmete başladı. Kabin personeli kıyafetleri ile hizmet veren servis görevlileri ile restorana dönüştürülen uçak, ziyaretçilerine farklı bir restoran deneyimi yaşatıyor.
Kaynak: Euronews.com
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