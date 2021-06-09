Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı

Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı Hurda toplama araçlarını yolun ortasına devirdiler Adıyaman'da, hurda toplayıcısı olan yabancı uyruklu iki gurubun birbirine saldırması sonucu 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı.

Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı

Hurda toplama araçlarını yolun ortasına devirdiler

ADIYAMAN - Adıyaman'da, hurda toplayıcısı olan yabancı uyruklu iki gurubun birbirine saldırması sonucu 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Şahıslar hurda toplama araçlarını ise karayolu ortasına devirip kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda hurda toplayıcısı olan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Zülfikar Sofiali, Mustafa Sofiali ve Muhammed Sofiali yaralandı. Kavgada 3 kişiyi yaralayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar daha sonra dövdükleri kişilerin hurda toplama araçlarının lastiklerini kesti. Şahıslar olay yerinden kaçtıkları esnada hurda toplama araçlarını da yol ortasına devirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yol ortasına devrilen hurda toplama araçları ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekiciyle yoldan kaldırılarak oto parka çekildi. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir