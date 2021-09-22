HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Haberler
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HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da hurda otomobilin vites bölümüne kafası sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ISPARTA'da hurda otomobilin vites bölümüne kafası sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. Köyde hurda halindeki otomobilin içine giren yavru köpek vites boşluğundaki bölüme kafasını sıkıştırdı. Köpek seslerini duyan köy muhtarı Ömer Kırtay, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Köpek daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI

HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: HURDA OTOMOBİLDE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Haberler
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