Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için "seyyar otele" dönüştürüldü
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Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için "seyyar otele" dönüştürüldü

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışanları, Elazığ depreminde görev yapan itfaiye ekiplerinin bölgede yaşadığı zorluklardan etkilenerek, hurdaya ayrılacak şehir içi yolcu otobüsünü adeta seyyar otele dönüştürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışanları, Elazığ depreminde görev yapan itfaiye ekiplerinin bölgede yaşadığı zorluklardan etkilenerek, hurdaya ayrılacak şehir içi yolcu otobüsünü adeta seyyar otele dönüştürdü.

Elazığ depreminde yaklaşık 3 ay görev yaptıktan sonra Kayseri'ye dönen itfaiye ekiplerinin bölgede barınma, ısınma ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını karışlamada zorluk çektiğini öğrenen Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı çalışma başlattı.

Personel, ömrünü tamamladığı için hurdaya ayrılacak bir otobüsü, yardım ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tam donanımlı seyyar konaklama aracına dönüştürmek için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, AA muhabirine, otobüsü Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yapılan istişareler sonucu itfaiye ekiplerinin taleplerini dinleyerek tasarladıklarını söyledi.

Bu otobüsün önceden şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan Sürmelioğlu, "Otobüslerimiz ömrünü tamamladığı için hattan çekiliyor. Bu otobüsü hurdaya ayırmaktansa ona başka bir fonksiyon yüklemek istedik. İstişarelerimiz ve çalışmalarımız neticesinde de böyle bir araç ortaya çıktı. Otobüsü yaklaşık 9 ayda tamamladık." dedi.

Sürmelioğlu, personelin araçta rahat etmesi için her ayrıntıyı düşündüklerini belirterek, "Araç, 12 personelin olay yerine intikalini, orada çalışma sahalarına geçişlerini, 8 personel sahadayken 4'ünün dinlenmesini sağlıyor. Barınma, yeme içme, duş gibi kişisel ihtiyaçların karışlanabileceği donanım oluşturduk. Mini fırınımız, lavabomuz, bulaşık ve çamaşır makinelerimiz, buzdolabımız var. Ayrıca 4 ranzamız ile duş yeri ve tuvalet bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Otobüsü çevre illerden merak edip incelemek için gelenlerin olduğunu ifade eden Sürmelioğlu, kendilerinden yardım isteğinde bulunan herkese destek verebileceklerini dile getirdi.

Otobüsü çok az maliyetle adeta otele dönüştürdüklerini vurgulayan Sürmelioğlu, "Arkadaşlarımızın emeğiyle malzemeyi dışarıdan alarak yaptığımız bu otobüsü 150 bin liraya mal ettik, piyasanın 5'te 1'i fiyatına oluşturduk." dedi.

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Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü
Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü
Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü
Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü
Hurda otobüs, doğal afet ekipleri için 'seyyar otele' dönüştürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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