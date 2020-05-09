Hurda motosiklet jantıyla evine 'elektrik' üretiyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe (46), doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla kurduğu elektrik üretim tribünüyle elektrik üretip, evinin ihtiyacını karşılıyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe (46), doğal akarsu kaynağı üzerine boru yerleştirerek hurda motosiklet jantıyla kurduğu elektrik üretim tribünüyle elektrik üretip, evinin ihtiyacını karşılıyor. Elindeki hurdalarla ve iki motosiklet jantıyla elektrik üreten Gökçe, imkan verilmesi halinde köyün enerji ihtiyacını karşılayacak sistemi kurabileceğini söyledi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan İsmet Gökçe, bir süre önce köyün yakınından geçen akarsudan kendi evinin elektriğini üretmeye karar verdi. Elektrik üretmek için gerekli malzemeleri araştıran Gökçe, elindeki hurda malzemeler ve motosiklet jantı kullanarak elektrik üretmeyi başardı. Gökçe, sisteminin düşük maliyetli olduğunu ve imkan verilmesi halinde köyün bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek sistemi yapabileceğini ifade etti.

'MASRAFI YOK'

Bütün sistemi kendi imkanlarıyla yaptığını anlatan Gökçe, "Kışın elektrik gittiğinde de jeneratör yerine onu kullanıyoruz. İki tane motosiklet tekeri, bir tane alternatör Antalya'dan Güney adında bir arkadaştan sipariş istedim ve invertör aldım. Bot parçalarını kullandım. Öteki malzemeleri kendi imkanlarımla yaptım. Çok daha geniş projelerim var. Benim en çok düşündüğüm şey bütün köyün elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistem yapmak. İmkan olursa köye elektrik verebilirim. Köyümüzde yüksek kesimlerden gelen su hatları var. Bayağı yüksek yerlerden indikleri için yapabilirim" dedi.

Kaynak: DHA