Hurda minibüs bir anda alev aldı
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Hurda minibüs bir anda alev aldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan hurda minibüs bir anda alev aldı.

Hurda minibüs bir anda alev aldı
14.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:09

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, boş arazide bulunan hurda minibüs bir anda alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde akşam saatlerinde, uzun süredir boş arazide park halinde duran, plakası ve sahibi bilinmeyen hurda minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan minibüse müdahale ederek alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA

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