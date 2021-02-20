Hurda midibüs sokak hayvanlarına barınak oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hurda haldeki midibüs, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hurda haldeki midibüs, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu.

Soğuk kış günlerinde dışarıda kalan sahipsiz kedi ve köpekler, Rahmi Dibek Caddesi'ndeki hurda araca sığındı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da söz konusu araca mama ve su bırakarak sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Duyarlı vatandaşlar, yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların unutulmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal