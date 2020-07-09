Hurda malzemelerden çocuklarına akülü araba, kendisine drone yaptı
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Hurda malzemelerden çocuklarına akülü araba, kendisine drone yaptı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, elektrik teknisyeni Mustafa Süner (38), atık materyalleri değerlendirerek, kendisi için drone ve çocukları için 2 akülü araba üretti.

Hurda malzemelerden çocuklarına akülü araba, kendisine drone yaptı
09.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:49
BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, elektrik teknisyeni Mustafa Süner (38), atık materyalleri değerlendirerek, kendisi için drone ve çocukları için 2 akülü araba üretti.

Manyas ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve Bandırma'da özel bir rüzgar enerji santralinde çalışan Mustafa Süner, hurdacılardan temin ettiği materyallerle drone ve 2 akülü araba yaptı. Evinin bodrum katında bir odayı atölyeye çeviren, boş vakitlerini burada değerlendiren Süner, 'drone'nin tamamıyla kendi üretimi olduğunu dile getirdi. Frey kısmı asıl taşıyıcı bölümünün de kendi üretimi olduğunu kaydeden Süner, fiberglastan ürettiklerini, motor seçimini ise KK 2-12 dedikleri bir işletim sistemi ile desteklediklerini söyledi. Motorların A 22- 12 olduğunu belirten Süner, pervane seçimlerini de buna göre yaptıklarını ifade etti. Süner ayrıca, 'drone'nin başarılı bir şekilde tamamlandığını, ufak eksikleri tamamladıklarında rahatlıkla kullanılabileceğini açıkladı.Mustafa Süner akülü araçlar için ise, "Kızımın akülü araç isteği vardı, hem onu mutlu etmek, hem de boş zamanlarımı değerlendirmek istedim. Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak adına hurda kamyonundan 30 TL'ye satın aldım materyalleri.  Kendi imkanlarımla, boyayıp, temizleyip, motor ve şanzıman kısımları dahil tamamen bakımlarını yaptım. Bugün dünya genelinde batarya kullanımı ve batarya tüketimi ülke genelinde büyük bir sıkıntıdır. Biz bu anlamda bataryalarımızı çöpe göndermek yerine geri dönüşüme kazandırdık. İyi kötü kullanılan hemen her cihaz veya alet en küçük bir arızada çöpe atılıyor, bu ülkemiz için israf, buna gönlümüz elvermiyor" ifadelerini kullandı.


- Manyas

Kaynak: DHA

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