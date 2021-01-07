Hurda kavgası: 2 yaralı
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Hurda kavgası: 2 yaralı

07.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:14

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın enkazındaki hurda demirleri toplamak isteyen 2 grubun kavga etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın enkazındaki hurda demirleri toplamak isteyen 2 grubun kavga etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede depremde hasar gördükten sonra yıkılan bir binanın enkazından demirleri toplamak isteyen 2 grup, hurdaları toplama konusunda anlaşamayıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 gruptaki kadın ve çocuklar da birbirlerine taş atmaya başladı.

Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, enkaz yakınlarındaki otomobiller atılan taşlardan zarar gördü.

Öte yandan, kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Hurda kavgası: 2 yaralı
Hurda kavgası: 2 yaralı
Hurda kavgası: 2 yaralı
Hurda kavgası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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