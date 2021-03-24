ANTALYA Hurda kağıt toplayan genci dövüp, motosikletini yakan 3 kişi serbest

Hurda kağıt toplayan genci dövüp, motosikletini yakan 3 kişi serbest

ANTALYA'da hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu H.İ.'yi dövüp, motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yakan 3 kişiden ikisi savcılıktan, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu H.İ. hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, H.İ.'nin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından H.İ.'yi yumruk, taş ve sopa ile dövdü. H.İ. başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Şüpheliler gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.İ., sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Ekipler plakası belirlenen kamyoneti, Fener Mahallesi 1907 Sokak'ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. 1907 Sokak'ta, Ali R. ise 1977 Sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç. ise dün yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü DE SERBEST KALDI

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ömer B. ile Hakan Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ali R. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların hurda toplanan motosikletin üzerinden kamyonetle geçme anı, motosikleti yakmaları, Suriyeli genci dövdüğü anlar yer aldı.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARI- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı