Hurda dükkanında çıkan yangın korkuttu



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde, bir hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. Mehmet O.'ya ait işyerinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların plastik atıklara sıçramasıyla yangın çıktı. Çıkan yangına işyeri sahibi Mehmet O. ile vatandaşlar ilk müdahalede söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yaklaşık 45 dakika süren söndürme çalışmaları sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.