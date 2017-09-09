Hurda Dükkanında Çıkan Yangın Güçlükle Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Evren Sanayi Sitesinde, bir hurda dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Evren Sanayi Sitesinde Mehmet O.'ya ait iş yerinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların plastik atıklara sıçramasıyla yangın çıktı. İş yeri sahibi Mehmet O. ile vatandaşlar yangını ilk müdahalede söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yaklaşık 45 dakikada söndürülen yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA