Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı
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Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı

Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da, hurda deposunda oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı.

KONYA'da, hurda deposunda oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Yeni Hurdacılar Sanayi sitesindeki hurda deposunda, işçiler tarafından oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı. Alevler, hızla hurda otobüsü sardı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.?  


Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı
Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı
Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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