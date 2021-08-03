Hurda deposunda sökümü yapılan otobüs yandı

KONYA'da, hurda deposunda oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı.

KONYA'da, hurda deposunda oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Yeni Hurdacılar Sanayi sitesindeki hurda deposunda, işçiler tarafından oksijen kaynağıyla parçalarının sökümü yapılan otobüs, alev aldı. Alevler, hızla hurda otobüsü sardı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural