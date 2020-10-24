Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

24.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:57
Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde Sait Savaş'a ait hurda deposunun arka kısmında akşam saatlerine yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu itfaiye birimleri tarafından 2 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken hurda deposunda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Falcao Samatta Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Adana Fransa Sakarya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 21:58:48. #1.15#
title