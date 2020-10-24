Hurda deposunda çıkan yangın korkuttu
24.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:57
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir hurda deposunun arka kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Serik'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde Sait Savaş'a ait hurda deposunun arka kısmında akşam saatlerine yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu itfaiye birimleri tarafından 2 saatte söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken hurda deposunda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ