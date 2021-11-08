Hurda deposu yakıldı, sahibi öldü; kundaklama anı kamerada (2)
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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda deposunun ateşe verildiği ve içinde bulunan Ali Rıza Durna'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Durna'nın yeğeni O.D'yi (21) gözaltına aldı.
KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda deposunun ateşe verildiği ve içinde bulunan Ali Rıza Durna'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Durna'nın yeğeni O.D'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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