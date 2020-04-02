Hurda deposu aynı günde iki kez yandı Ataşehir'de gece saatlerinde yanan hurda deposu itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından gündüz saatlerinde yeniden alev aldı.

Ataşehir'de gece saatlerinde yanan hurda deposu itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından gündüz saatlerinde yeniden alev aldı. Yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hurda deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinden sonra olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda deposunda bulunan işçiler tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Gündüz sabah saatlerinde aynı depoda dumanların tekrar yükseldiğini gören vatandaşlar, tekrardan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye erleri yangının çıkış noktasına ulaşmaya çalışarak yangında müdahalede bulundu. Dumanların ara ara yükseldiği depoda ekiplerin soğutma çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Hurda deposu kullanılamaz geldi.

Olayı gören görgü tanığı, Yangın elektrik sobasından çıkmış, dün gece saat sıralarında itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve içeridekileri çıkardı. Bugün gündüz yeniden yangın çıktı hurda deposuydu ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA