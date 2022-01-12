Hurda demiri hırsızı 3 kadından 2'si tutuklandı - Haberler
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Hurda demiri hırsızı 3 kadından 2'si tutuklandı

Hurda demiri hırsızı 3 kadından 2'si tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda demiri çalan 3 kadından 2'si tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda demiri çalan 3 kadından 2'si tutuklandı. Diğer kadın ise hamile olduğu gerekçesi ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2073 Sokakta bulunan bir iş yerinden hurda demir hırsızlığı meydana geldiği bilgisi Manavgat Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Cumhuriyet Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen C. K., G.K. ve Y.K. yakalandı.

C.K. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken Y.K. hamile olduğu gerekçesi ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

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