Hurda çalan 3 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi
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Hurda çalan 3 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi

Hurda çalan 3 şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta depodan hurda çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ta depodan hurda çalan 3 şahıs ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Merkezi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir depodan hurda malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olan A.K.(28), A.D.(23), ve M.C.(39) şahısları yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları Mahkeme kararı sonucu tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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